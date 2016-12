Difficile de rencontrer les détenus à la prison de Roberval

«Il n'y a que trois jours pour pouvoir le faire, soit mardi, jeudi et samedi en après-midi. Ce n'est pas beaucoup pour le nombre de clients que nous avons. Il est important pour un avocat de discuter face à face avec son client et aussi pour lui permettre de consulter la preuve et différents documents», expose-t-il.

Cette situation s'explique selon lui par le manque d'effectifs à la prison de Roberval. «C'est ce que laissent sous-entendre les agents. Avant, à l'ancienne prison, je pouvais rencontrer mes clients toutes les heures du jour. Là, il faut faire une demande 24 heures à l'avance et seulement dans les journées prévues. Si on n'a pas le temps, on doit le repousser ou essayer au palais de justice. Ça complique les choses et bien souvent ça retarde les procédures et pénalise nos clients», souligne-t-il. En effet, des enquêtes de remise en liberté ont été retardées parce que des rencontres entre l'avocat et un prévenu n'ont pas pu avoir lieu.

Pourtant, selon Me Otis, la configuration du parloir de la nouvelle prison est parfaite et permet une confidentialité totale. Il est seulement sous-utilisé.

Avec le temps passé à la Cour durant la semaine, le temps trouvé pour rencontrer les détenus aux horaires fixés n'est pas évident. Me Denis Otis a donc une gestion d'agenda compliqué. Il doit même, comme certains autres avocats, travailler le samedi afin de pouvoir rencontrer les clients. «On ne peut pas tout faire par téléphone. Ça complique énormément notre travail», laisse-t-il tomber.

La situation s'est un peu améliorée, depuis quelques semaines. Les agents lui ont signifié qu'il pouvait l'accommoder à l'occasion pour des visites en dehors des heures prévues. Il n'a jamais fait de plaintes formelles à la direction. Il s'est seulement plaint de la situation aux agents.

Me Denis Otis a été témoin que des avocats se sont présentés à la prison pour rencontrer un client, mais que la direction avait oublié de l'aviser que le prisonnier avait été transféré dans une autre prison.

Palais de Justice

Les criminalistes qui se retrouvent au Palais de justice de Roberval n'ont pas d'endroit idéal pour rencontrer leurs clients comme à Alma ou Chicoutimi. «Nous sommes dans la vieille prison, dans un parloir avec une porte en carton. On entend tout quand on est à l'extérieur. Mes clients ne sont pas à l'aise de parler, car la confidentialité n'est pas assurée. Ç'a d'ailleurs été compliqué dans le cas des émeutiers puisque ça impliquait des agents. Ceux qui surveillaient pouvaient entendre tout ce que nous disions», déplore l'avocat.