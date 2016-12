Les 10 textes les plus lus sur le Web

Julien Renaud

Le Quotidien Le Quotidien Suivre @LQ_JulienRenaud

De nombreux faits divers, quelques dossiers judiciaires hautement médiatisés, une histoire de fraude, une proposition d'un conseiller municipal sur l'Halloween et l'occupation illégale des zecs : ces événements figurent au palmarès des dix textes les plus consultés sur le site Web du Quotidien et du Progrès-Dimanche en 2016. Voici un résumé des articles qui ont atteint ce top-10.