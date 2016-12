L'actualité régionale en bref

Il s'agissait d'une deuxième expérience pour Long Quan qui avait accueilli 140 personnes l'an dernier. De nombreux cadeaux, paniers de denrées et jouets attendaient les invités, et ce, grâce à de précieux commanditaires dont Colabor, les Jardins du Saguenay, Eugène Allard, la Caserne des jouets, Mermax, Viandes CDS, la Boulangerie Chicoutimi-Nord et Distributions Valère d'Anjou.

Des cadeaux avaient également été remis par de généreux clients qui souhaitaient participer.