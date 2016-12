Le Parti des citoyens n'a pas versé un sou pour les cartes de voeux

La distribution de cartes de souhaits du temps des Fêtes par Saguenay dans certains districts, à raison d'une carte produite par arrondissement, où seuls les conseillers municipaux membres du Parti des citoyens de Saguenay (PCS) apparaissent, a suscité le questionnement de certains citoyens. Les cartes ont été produites à partir du budget dont dispose chaque conseiller pour la diffusion d'informations et de publicités aux citoyens.

Les cartes de voeux présentent la photo des conseillers municipaux de l'arrondissement membres du PCS, accompagnée de leur fonction occupée à une commission ou au comité exécutif, et d'une liste de quatre réalisations. Aucun logo de la Ville de Saguenay ou mention que la carte est distribuée par Saguenay n'est visible sur la carte de voeux.

Les conseillers Sylvie Gaudreault, Réjean Hudon et Claude Tremblay figurent à l'intérieur de la carte distribuée dans Jonquière, tandis que Luc Blackburn, Jean-Yves Provencher et Michel Tremblay apparaissent dans la carte de Chicoutimi. Luc Boivin et Martine Gauthier se trouvent pour leur part dans la carte de La Baie.

Un seul conseiller municipal membre du PCS, Jacques Cleary, n'y figure pas. Le conseiller du district 13, dans Chicoutimi, n'avait pas fermé la porte à une candidature à la mairie cet automne et s'était dit en réflexion sur son avenir politique.

Budget des conseillers

Line Gagnon, chef de cabinet du maire de Saguenay et chef du PCS, Jean Tremblay, a indiqué au Quotidien que les cartes de voeux ont été réalisées à partir de sommes issues du budget pour la recherche et le développement dont dispose chaque conseiller.

«Ce budget peut être utilisé pour de la publicité, des formations, des colloques ou des congrès, a-t-elle expliqué en entrevue. Nos neuf conseillers membres du Parti des citoyens ont des consultants qui leur ont suggéré de puiser dans ce budget pour donner de l'information aux citoyens de chacun de leur district.» MmeGagnon ajoute que le cabinet du maire n'est pas à l'origine du projet.

Elle soutient que des vérifications ont été faites auprès du Directeur général des élections du Québec pour s'assurer de la légalité de la démarche. «L'essentiel du message doit être de l'information au citoyen. C'est important pour les conseillers d'être dans la légalité et ça a été vérifié. Un des exemples était par ailleurs une communication envoyée par Christine Boivin dans son district, cet été», a-t-elle mentionné.

Même son de cloche du côté du président du PCS, René-Philippe Harvey. Il a soutenu qu'aucune somme du PCS n'avait été engagée dans la production des cartes et des publicités réalisées sur le même modèle, publiées récemment dans différents médias.

Des districts ciblés

Certains citoyens ont été surpris de retrouver une carte de voeux dans leur boîte postale ou dans leur Publisac alors que leur conseiller municipal n'y figurait pas.

Le conseiller municipal du secteur Kénogami, Claude Tremblay, a dit comprendre les interrogations de certains citoyens qui ont reçu une carte par erreur. «Je comprends que ça puisse porter à confusion [...]. Il y a eu quelques mélanges dans certaines lignes de distribution, car normalement, seulement les citoyens dont leur conseiller est membre du Parti des citoyens devaient recevoir une carte de voeux dans leur district», a-t-il expliqué.

La chef de cabinet Line Gagnon estime pour sa part que la nouveauté de la pratique au niveau municipal peut avoir surpris certains citoyens, mais souligne que la méthode est semblable à celle utilisée par les députés provinciaux et fédéraux qui publient des bulletins d'informations.