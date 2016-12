Un bon début de saison pour le ski

Au Mont-Bélu, il n'y avait qu'une seule piste ouverte à pareille date en 2015. «Et il y avait de la boue sur les côtés! Cette saison nous avons déjà trois pistes. Là, c'est une saison normale. L'an passé c'était exceptionnel. On espère pouvoir ouvrir toutes les pistes (14) le 7 janvier, confirme le directeur général, Frédéric Perron. Entre 25 et 30% de notre chiffre d'affaires se fait durant les Fêtes. L'an passé on avait dû faire des billets à 5$. Présentement, nous sommes 40% en avance sur l'an passé.

Juste aujourd'hui (mardi), on a eu 450 personnes», explique celui dont la station a pu bénéficier d'un investissement de 750 000$ par la Ville sur trois ans pour le télésiège et le T-bar.

La directrice générale du Mont-Lac-Vert, Nathalie Harvey, souligne que 13 pistes sur 20 sont ouvertes, comparativement à cinq à pareille date l'an dernier. «Les conditions sont vraiment bonnes. Nous avons beaucoup de skieurs et planchistes.»

Stéphane Leblond, du Valinouët, explique que sa station est «gâtée cette année». «On se croirait en février! En plus, on a de la belle température. La semaine est extrêmement bien lancée.»

Au Mont-Fortin, la station est ouverte depuis le 16 décembre. Six pistes sur onze sont praticables. La directrice générale de la station n'est toutefois pas autorisée par la Ville à parler aux journalistes.

Sur la page Facebook du Mont-Édouard, on apprend que cette station est ouverte 7 jours sur 7 depuis le 23 décembre. Un total de 30 pistes y sont ouvertes.