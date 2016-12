Un peu de bonheur à Noël

Après une assiette de tourtière et une bonne part de bûche, les Vieux Amis reçoivent un présent choisi par leur bénévole attitré. Les yeux de Mme Grenon s'illuminent en voyant la tuque et les gants offerts par Sylvie Cloutier. Mme Fortin se réjouit de pouvoir déguster du thé de qualité chez elle. Sa voisine de table s'enthousiasme devant un panier de victuailles.

«C'est très gratifiant. Ça fait 17 ans que je vais aider dans une résidence pour personnes âgées. On s'attache à elles. Si on arrête de venir les voir, elles s'ennuient. Il ne faut pas les oublier. Il y a une dame qui me demande toujours: "Tu ne me laisseras pas, hein?"», raconte la bénévole Pauline Bouchard.

Se sentir seul n'est jamais agréable, mais s'il y a bien un moment où le sentiment est plus intense, c'est lors d'évènements festifs comme Noël. C'est pourquoi l'organisme Les Petits Frères s'est donné la mission de célébrer cet évènement avec les aînés isolés, en plus des visites régulières.

«Les Vieux Amis nous sont souvent recommandés par des travailleurs sociaux ou du milieu de la santé. Ils n'ont pas de réseau significatif, ou ils en ont un, mais ne reçoivent pas de visite physique, juste des coups de téléphone, explique la coordonnatrice Marilyn Côté. On vit dans un monde où tout va vite...»

Selon des statistiques du Conseil national des aînés, du gouvernement et de diverses études recueillies par l'organisme, la moitié des personnes âgées de 80 ans et plus se disent seules ou isolées. Les Vieux Amis accompagnés par Les Petits Frères sont en majorité des veufs, des femmes et ont pour unique revenu leur pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Environ le tiers d'entre eux souffrent de troubles de santé mentale.

«Les bénévoles sont des gens de tous âges. On a de plus en plus de jeunes audacieux. C'est un défi d'accompagner une personne âgée. Ils sont bien évalués et jumelés selon leurs champs d'intérêt, ajoute Mme Côté. On fonctionne grâce à eux et aux dons, et non grâce aux subventions du gouvernement.»

Au Québec, plus de 1300 personnes sont soutenues par Les Petits Frères. Pour d'autres renseignements: petitsfreres.ca ou 1 866 627-8653.