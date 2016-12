Plus de 5000 $ en denrées alimentaires

Cette initiative du professeur d'histoire et d'éthique Dany Pilote en est à sa 10e année d'existence. Les récoltes sont de plus en plus abondantes. « Je suis fier de la participation des jeunes. Ils s'impliquent et comprennent que dans le temps des Fêtes, il ne faut pas que recevoir, mais aussi donner. C'est de l'éducation citoyenne. Ils ont vraiment travaillé fort », a-t-il souligné.

Chaque élève qui apportait un produit alimentaire non périssable recevait un billet lui donnant la chance de gagner un des nombreux prix offerts par les commanditaires associés à cette collecte de denrées. Toute cette nourriture est remise ensuite aux bénévoles du Noël du partage qui en font une distribution aux familles moins fortunées de Roberval.

« Les jeunes peuvent gagner des gilets du Canadien, des ensembles cadeaux et des bons d'achat dans des commerces et bien d'autres prix. Les commerces St-Hubert, Intersport, Jean Coutu, Coq Rôti, Cinéma Chaplin, Uniprix et Clinique de physiothérapie de Roberval ont donné généreusement cette année. Sans eux, cette récolte ne serait pas si imposante », souligne l'enseignant.

Roxanne Choquet, qui a été très impliquée dans le projet, est satisfaite du résultat. « Moi j'aime ça m'impliquer à l'école et ne pas juste être à mes cours. Je trouve ça important, surtout qu'ici, à notre école, il y a beaucoup de jeunes défavorisés, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Moi j'ai eu de la chance dans la vie, il y en a que c'est plus difficile, je me dis que mon implication va les aider à passer un Noël plus heureux », a-t-elle confié.