Trouver un garage sur Internet

«Trouvetongarage.com, c'est une idée que nous avons développée au cours des trois dernières années. On souhaite que les personnes puissent trouver le meilleur garage le plus près d'où elles se trouvent», explique un des idéateurs Martin Germain. Il a développé le concept avec son frère Patrick et Jérôme St-Pierre.

À partir de la géolocalisation sur le téléphone mobile, le site permet de trouver les garages les plus près. «Quand tu as un pépin mécanique et bien tu vas pouvoir trouver le garage le plus proche. De plus, il sera également possible de lire les avis laissés par les gens sur la qualité du service du garage, ce qui va permettre d'influencer le choix.»

Aussi, il sera possible de faire des demandes de soumissions en ligne. «Par exemple pour une personne de Saguenay, elle pourra cibler quatre garages pour obtenir une soumission en 48 heures. À partir des prix proposés selon les modèles il reste à faire un choix et à planifier un rendez-vous avec celui que vous aurez choisi», donne-t-il comme exemple.

Martin Germain pense que cet outil permettra au consommateur de faire un choix plus éclairé. « Cette plate-forme vous permettra d'avoir les cartes sur table. En tant que consommateurs, nous pensons que ce site obligera les commerçants à adopter une bonne conduite face aux clients et aura pour effet de donner encore plus de service aux usagers. Étant nous-mêmes propriétaires de commerces, nous croyons fermement que la satisfaction du client est une priorité», souligne-t-il.

Il sera donc possible aux automobilistes de partager leurs histoires d'horreur tout comme les bons coups.

Actuellement le site dénombre 300 ateliers mécaniques et magasins de pièces. Pour s'inscrire, les commerces doivent débourser un certain montant par mois. Par contre, les propriétaires du site donnent un accès gratuit de trois mois aux entreprises qui voudraient l'essayer.

Le service est gratuit pour les internautes qui peuvent devenir membres en un seul clic par l'entremise de leur compte de Facebook ou Twitter.

Le site a été développé par l'entreprise D-Modules de Saint-Félicien.