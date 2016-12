Caribou forestier: une rencontre avec le fédéral

Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs ne peut garantir que les mesures qui seront mises en place à long terme pour la protection de l'habitat du caribou forestier n'auront aucun impact sur la possibilité forestière du Québec. Il est même possible que le forestier en chef soit dans l'obligation de retourner à sa table de travail pour modifier les calculs quinquennaux 2018-2023.

Au cours d'une très longue entrevue accordée au Quotidien, le directeur général de la Direction générale des mandats stratégiques au MFFP, l'ingénieur forestier Francis Forcier, s'est dit conscient que la simple idée de cette perspective provoquera la colère chez les travailleurs et les élus locaux qui rejettent l'hypothèse selon laquelle le caribou forestier est une espèce vulnérable (Québec) ou menacée (Ottawa). Il s'empresse donc d'étayer ses propos pour qu'on comprenne bien la logique avec laquelle les fonctionnaires vont mener le face-à-face avec Environnement Canada pour éviter les impacts économiques négatifs de ces mesures.

Conscient de l'engagement politique du premier ministre Philippe Couillard de ne pas sacrifier un emploi pour le caribou forestier, le haut fonctionnaire a expliqué comment cette commande du premier ministre se traduit pour l'organisation : « Le message que le premier ministre envoie à son organisation est de nous assurer que le plan d'action de protection de l'habitat du caribou forestier que l'on va mettre en place fait en sorte qu'on va tout faire en notre mesure pour limiter les impacts sur l'activité économique, et si c'est possible, de tout faire pour qu'il n'y ait aucun impact », débute l'ingénieur forestier.

« Nous, ce que l'on reçoit comme commande, c'est : ''assurez-vous que le plan que vous allez faire... qu'on ne perde pas une job à cause de ce plan-là si vous êtes capables. Et si ce n'est pas possible, que ce soit limité au maximum de ce que vous pouvez faire'' », enchaîne Francis Forcier.

Lorsque les mesures seront définies, le MFFP donnera au forestier en chef du Québec de nouvelles directives. Il appartiendra à ce dernier de déterminer si les mesures retenues pour constituer un plan de rétablissement justifient de reprendre ou non le calcul de la possibilité forestière. Ce qui confirme que celui présenté il y a deux semaines est en fait un calcul intérimaire.

Les fonctionnaires provinciaux n'ont d'autre choix que de rencontrer les représentants du gouvernement fédéral. La date limite fixée par les directives d'Environnement Canada pour la mise en place des mesures de protection est le 5 octobre 2017. Québec compte avoir terminé en avril 2017 la mise en place des mesures à court terme et déposera un an plus tard son plan pour les mesures à long terme qui risquent d'avoir un impact sur la possibilité forestière.

Selon Francis Forcier, il serait surprenant que le gouvernement fédéral, comme la Loi sur les espèces menacées le permet, impose des mesures au Québec : « On est assez confiant qu'en allant rencontrer le fédéral pour leur montrer notre plan on leur démontre qu'on est en action vers cette fameuse date-là. Pas qu'on est confiant de l'atteindre, mais qu'on est tellement en cheminement que ça ne serait pas correct de venir nous pousser une injonction pendant qu'on est en train d'agir. »

Les actions envisagées par Québec se résument assez simplement. Il est déjà dans les cartons de constituer une vaste zone de protection au nord du réservoir Manicouagan, un secteur où il y a abondance de caribous et où l'industrie forestière est moins présente. Ce que le haut fonctionnaire, tout en reconnaissant qu'il y aura un impact sur la possibilité, identifie comme des zones moins intéressantes socialement et économiquement pour l'industrie.

L'autre zone ciblée est cependant plus problématique. Il s'agit de la réserve administrative constituée par le ministère dans la région des montagnes Blanches : « On est dans un autre créneau où les bois sont là. Les chemins sont construits. Il faut reconnaître ces choses-là. Ça fait partie des facteurs que l'on met dans la balance. Il faut regarder là où ça fait le moins de mal au niveau de l'industrie, mais comme ça fait partie de la possibilité forestière, il faut reconnaître qu'il y a un impact et trouver des mesures. »