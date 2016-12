La Sûreté du Québec est à la recherche de Michel Thériault, 51 ans, qui est porté disparu. L'homme, originaire de Saint-Bruno, aurait été vu pour la dernière fois vers la mi-juillet 2016. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Michel Thériault mesure 1,82 m (6 pieds), il pèse 85 kg (181 livres), il a les cheveux rasés et les yeux bruns. Toute personne qui détient des informations permettant de retrouver cette personne peut communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Le restaurant Buffet découverte d'orient situé à Place du Saguenay, à Chicoutimi, reçoit les personnes défavorisées de la région pour un réveillon le 25 décembre. L'établissement souhaite accueillir 240 personnes et fera donc deux services : l'un à 16 h 30, et l'autre à 18 h 30. Sur sa page Facebook, le restaurant mentionne qu'il reste encore quelques places de disponibles pour l'évènement. Par ailleurs, des cadeaux et des paniers de denrées amassés par les employés seront remis aux participants. Le père Noël sera également sur place, et il y aura de l'animation pour les enfants. «Je crois qu'on fait quelque chose de magnifique. Je veux que mes enfants viennent avec moi pour les initier au beau geste de donner. Noël, ce n'est pas juste pour recevoir. C'est vraiment une grâce de pouvoir aider les autres», avait confié le propriétaire Long Quan lors d'une entrevue accordée au Quotidien au mois de novembre. Ceux qui souhaitent s'inscrire peuvent communiquer avec Sarah Bernard par la messagerie privée de Facebook, ou encore communiquer avec le restaurant au 418-545-1998.