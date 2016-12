Un élan de générosité incroyable

Des gens de partout viennent en aide à la dame et son conjoint, Yves Tremblay. Ils sont les parents de trois garçons. «Chacun de nous a maintenant une nouvelle garde-robe. Je ne trouve pas les mots pour dire merci à tout le monde. Lorsque tu es frappé par un malheur comme ça, tu ne t'attends pas à autant de générosité. Tout plein de gens que l'on ne connaît pas nous viennent en aide», raconte la mère de famille.

Tout indique que l'incendie a été causé par une défaillance électrique, selon l'enquête du Service des incendies d'Alma.

«Nous sommes en attente d'une validation de la part de l'ingénieur de la compagnie d'assurance, mais cette cause est la plus plausible», commente le capitaine, Maxime Fortin.

Le brasier, qui a éclaté vers 23 h 30 mardi soir, a nécessité l'intervention d'une vingtaine de pompiers. La maison située dans le Rang 5 est une perte totale. Les pompiers évaluent les dommages à plus de 200 000$.

Point de chute

Jeudi après-midi, Mme Bouchard s'est rendue dans un point de dépôt situé dans les locaux de la station de radio locale Planète 104,5 en compagnie d'une amie de longue date pour récupérer les dons.

Mary-Pier Michaud a initié une vaste campagne pour inviter les gens à donner. Elle est surprise de la réponse de la population. «Ça me fait de la peine pour elle, son conjoint et ses trois garçons. Ils ont tout perdu. Avec des enfants, ça vient encore plus nous toucher.»

Par le biais de sa page Facebook, la municipalité demande à la population de supporter cette famille. Des proches des sinistrés ont aussi créé une page Facebook pour inviter la population à les soutenir. Mme Bouchard les appelle «sa petite armée». «Je ne leur ai rien demandé, mais j'apprécie tellement ce qu'elles font pour nous. On ne s'attendait pas à ça. Nous avons tout perdu, mais tout le monde est encore vivant, c'est ça le principal.»

Les propriétaires de la mercerie pour homme Alexandre ont remis un chèque cadeau de 500$ à la famille. «C'est le temps de Noël et ces personnes ont été frappées par un malheur. Mes parents ont déjà vécu un drame semblable lorsqu'ils ont perdu une bâtisse commerciale à la suite d'un brasier. Nous ne connaissons pas la famille, mais nous sommes impliqués dans le commerce depuis 50 ans. C'est une belle façon pour nous de redonner à la région. Ça nous fait vraiment plaisir et ce n'est pas grand-chose pour nous comparativement à ce qu'ils vivent», a mentionné Alexandre Genest, l'un des propriétaires.

Meubles

La famille Bouchard-Tremblay emménagera dans un appartement au cours des prochains jours. C'est surtout de meubles dont elle a maintenant besoin. «Nous ne pouvons rien acheter, le temps que le dossier avance avec nos assurances. On se fait donner beaucoup de choses, mais il nous en manque encore. Ce que nous ne gardons pas sera remis à un organisme qui les redonnera à des familles défavorisées. Si ma misère peut en faire profiter d'autres, je serai bien contente», termine Mme Bouchard.