Polixe visite les malades

Accompagné de collègues de la Sûreté du Québec et de la mascotte Polixe, celui qui est chef d'équipe au poste de la MRC du Fjord-du-Saguenay a fait la tournée des départements de pédiatrie et de gériatrie de l'établissement de santé. Les enfants malades et les personnes âgées rencontrés ont eu droit à des cadeaux, des toutous à l'effigie de la mascotte du corps de police ainsi qu'à des livres à colorier.

«Les gens que nous rencontrons sont émerveillés et contents. Ça leur fait vivre un petit moment de bonheur. Ils sont toujours heureux de nous voir arriver. Ces personnes nous posent des questions sur ce que l'on fait et nous prenons le temps de leur parler de notre quotidien», a souligné l'agent Grenon.

En plus de faire plaisir aux usagers de l'établissement, ce moment a permis à la Sûreté du Québec de se rapprocher de la population.