Maison du père Noël de Girardville: début fracassant

« Nous sommes très contents. Habituellement à cette date, nous avons entre 1000 et 2000 visiteurs et là, nous sommes rendus à plus de 2200. Ça va vraiment bien. Et ça augure bien pour les prochains jours, car la température nous semble favorable », indique l'un des propriétaires, Michel Perreault.

Lors du passage du Quotidien, une belle foule grouillait partout sur ce site devenu un incontournable du temps des Fêtes. « Depuis son ouverture, plus de 110 000 personnes ont visité notre site aux 200 000 lumières. Les enfants demandent à leurs parents de revenir et ceux-ci retrouvent leur coeur d'enfant. Il y a une magie qui s'opère qui nous surprend chaque année », ajoute-t-il.

La présence de la chanteuse country originaire de Girardville, Guylaine Tanguay, a contribué à accroître l'achalandage. L'artiste a donné une dizaine de concerts intimistes à guichet fermé. Elle aurait des idées pour l'an prochain.

Le site est ouvert tous les jours jusqu'au 7 janvier de 17 h à 21 h.