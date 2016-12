On pourra patiner à Place Festivalma

La Place Festivalma sera transformée en patinoire extérieure pour toute la période hivernale. En effet, dès le 23 décembre, l'endroit sera transformé en une glace de plus de 2000 mètres carrés.

C'est une initiative du Service des loisirs et de la culture d'Alma. Cette patinoire s'inscrit dans le cadre des Fêtes du 150e de la ville. « Il s'agit d'un projet pilote visant à mettre en valeur un lieu de rassemblement bien connu », a mentionné le conseiller municipal et président du comité des arts et de la culture, Frédéric Tremblay, par communiqué de presse.

Selon M. Tremblay, le site offrira une ambiance festive grâce à l'éclairage et la musique. Pour la conseillère et présidente du comité des loisirs, Sylvie Beaumont, la patinoire de Place Festivalma permettra à la ville de « bonifier son offre d'activités libres et familiales en maximisant [une] infrastructure habituellement fréquentée lors des rassemblements estivaux ».

Par communiqué de presse, elle invite donc toute la population à aller profiter de cette nouvelle patinoire.

C'est la huitième patinoire extérieure offerte par Alma. Comme elle se situe à proximité du Centre Mario-Tremblay, la surfaceuse pourra passer régulièrement sur la glace. Une chambre de joueurs sera également mise à la disposition de la population.

La patinoire devrait être ouverte jusqu'au mois de mars, selon la température.