Les péquistes dénoncent la centralisation

Les députés péquistes ont présenté leur traditionnel bilan annuel dans le cadre du Cercle de presse du Saguenay, mercredi. Ils ont fait un retour sur les principaux enjeux de la dernière année et celui de la centralisation des services gouvernementaux est apparu comme un élément majeur du gouvernement libéral.

«Uniquement pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, il y a eu six démissions, dont celle de Joan Simard, qui a été assez révélatrice du malaise qui persiste. On a aussi le projet Optilab qui est une autre centralisation. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a plus de direction régionale du ministère de l'Éducation et celles du ministère des Forêts et de la Culture ont été fusionnées avec la Côte-Nord», énumère le député de Jonquière qui a dirigé l'opposition officielle pendant l'intérim entre la démission de Pierre Karl Péladeau et l'élection de Jean-François Lisée.

«Un tel vent de centralisation n'a pas soufflé sur le Québec depuis la Révolution tranquille, a poursuivi Sylvain Gaudreault, et rien n'indique que l'actuel gouvernement a l'intention de freiner cette politique qui coûte des emplois et des services à la population. La centralisation actuelle a éliminé des gains réalisés depuis quelques années par rapport aux grands centres.»

Sur ce point, Alexandre Cloutier attire l'attention sur la décision du gouvernement du Québec de couper les vivre à l'organisme MigrAction dans la foulée de l'abolition de la CRÉ. Le député de Lac-Saint-Jean met cette décision gouvernementale en perspective avec les statistiques désastreuses sur la fluctuation à la baisse de la population régionale dans les prochaines années.

Désinvestissement

Il est clair, selon le député, que cette diminution de la population ne fait qu'accentuer le désinvestissement dans la région, amplifiant ainsi les problèmes économiques qui sont le lot du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis l'élection de Philippe Couillard.

«Encore hier, j'ai manifesté avec les agriculteurs pour dénoncer l'augmentation de la taxe pour les agriculteurs. Le rapport d'un bureau de comptable reconnu est tombé et les agriculteurs de la région devront faire face à cette nouvelle augmentation des taxes foncières. Le premier ministre Philippe Couillard était dans son bureau et n'a pas cru bon descendre pour rencontrer les agriculteurs.»

La députée Mireille Jean a de son côté apprivoisé son nouveau rôle à l'Assemblée nationale du Québec. Elle rejoint ses collègues sur les problématiques de la dernière année, mais retient surtout les effets dévastateurs de la politique d'austérité menée par le gouvernement du Québec. «J'ai reçu à mon bureau des représentants de plusieurs organismes communautaires qui donnent des services aux plus démunis et les gens sont désespérés puisqu'ils ont vu leurs moyens diminuer, au cours de la dernière année.»

La députée note aussi qu'il y a un véritable problème de concertation dans la région alors que personne n'assume cette fonction autrefois dévolue à la CRÉ. La nouvelle structure mise en place avec les élus municipaux a eu pour effet d'exclure toute la société civile du débat, note-t-elle.