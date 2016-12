CS Lac-Saint-Jean: des élèves seront transférés

Les écoles primaires Albert-Naud et Saint-Joseph sont touchées.

«On a des écoles à pleine capacité et même en dépassement. On doit donc faire un redécoupage des bassins d'alimentation, a expliqué la présidente du conseil, Roxanne Thibeault, en entrevue téléphonique mercredi. On a écouté ce que les parents avaient à proposer. Ils ont dit des choses très intéressantes. Nous n'avons rien décidé pour l'instant. Ce ne sont vraiment pas des décisions faciles. Les parents qui sont venus nous rencontrer sont directement touchés. On leur a garanti que leurs enfants vont avoir un suivi minutieux.»

S'il n'y a pas de parents et enfants volontaires pour changer d'école, la commission scolaire procédera par pige.

«Ce sont toutes des belles écoles. On va retourner voir les parents au début du mois de janvier. Le 24 janvier, la décision devrait être prise. Si on manque d'info, on la prendra seulement le 31. On veut que ce soit fait dans l'intérêt des jeunes.»

Par ailleurs, les résultats scolaires des jeunes de la CS ont été présentés. «Il y a vraiment des améliorations en anglais, en français et en mathématiques. Les taux de persévérance et de réussite ont aussi bondi», soutient la présidente.