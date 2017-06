Une fresque sur le mur de Marie-Laura

Dans le cadre du projet Jonquière de son et de lumière, la Ville a décidé de reproduire un extrait du livre sur le bâtiment. Le tout devait être réalisé l'an dernier, mais des pépins encourus en matière d'approvisionnement ont eu un impact sur l'échéancier. L'initiative Jonquière de son et de lumière a pour but de mettre en valeur des éléments phares du centre-ville et de dynamiser le secteur de la Saint-Do. Le tout avait aussi pour objectif de dénicher une signature à l'arrondissement, reconnu pour son côté festif.

L'an dernier, une murale à l'effigie du chanteur et poète Plume Latraverse a été installée sur le mur du Cinéma Apéro de Jonquière.

Le roman d'Hervé Bouchard relate les aventures du jeune Jacques Mailloux. La fresque de 10 pieds sur 30 pieds intitulée La tirade de Jacques inclut une citation tirée du livre. Les signatures de 148 citoyens de Jonquière qui ont accepté de se joindre au projet, tous des Jacques, se sont ajoutées à la murale. Le voile a été officiellement levé sur le projet jeudi dernier, lors d'un événement auquel ont participé l'auteur, les propriétaires de la Librairie Marie-Laura et la conseillère municipale Sylvie Gaudreault. La Corporation Partenaires centre-ville était aussi impliquée dans le projet.