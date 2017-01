 Sous la surface | L'art de Sonia Boudreau 

Sonia Boudreau est une artiste multidisciplinaire professionnelle établie au Saguenay. Sa pratique actuelle croise la plongée sous-marine avec la vidéo d'art, le dessin, l'installation, la photographie et le livre. Son travail a été présenté dans plusieurs centres d'artistes et événements un peu partout au Québec et en France. L'artiste fait partie du collectif Cédule 40 et est membre des Ateliers TouTTouT. Elle est également professeure en arts visuels au Cégep de Chicoutimi. (Source : Zone occupée)

