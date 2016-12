 Les airs de la chapelle Saint-Cyriac | La Fabrique culturelle 

Toujours debout et grâce aux citoyens de l'endroit, la petite église est dorénavant partagée entre sa vocation religieuse et sa nouvelle mission pour la musique classique. La Fabrique culturelle a rencontré Sylvie Brassard, la présidente des Concerts de la chapelle et assisté au passage de l'Ensemble Talisman.

À propos de l'Ensemble Talisman

L'Ensemble Talisman est un ensemble musical saguenéen faisant appel à un nombre variable de participants, au gré des projets et des coups de coeurs. Des musiciens, choristes, professeurs, élèves avancés et anciens élèves exerçant même d'autres professions se rassemblent autour de l'idée que la musique a le pouvoir de rendre notre vie meilleure et de nous transformer, un peu comme le talisman que l'on dit doté de pouvoirs magiques. Sa mission est de présenter des concerts et des enregistrements originaux qui ne se limitent pas à un style, un genre ou à un public en particulier. (Source : www.ensembletalisman.com )

http://concertssaintcyriac.com