Inondations à Saint-Louis-de-France: la Ville en mode action

Mais avant d'en arriver à une telle conclusion, l'administration municipale devra évaluer les cas de chacune des résidences affectées, afin de s'assurer de son niveau de responsabilité face au problème d'inondations des sous-sols.

Lors de la séance publique du conseil municipal, mardi soir, une vingtaine de résidents touchés s'étaient déplacés afin d'obtenir des réponses de la part des élus. Ayant connu non pas un, mais deux refoulements d'égout à quelques jours d'intervalle, ces citoyens n'ont pas caché être exaspérés de la situation.

«Nous allons rencontrer les gens et on sympathise avec eux. On en est à évaluer la situation, de savoir qu'est-ce qui cause exactement ce problème», a expliqué le maire Yves Lévesque, en marge de la séance du conseil de mardi soir.

Au total, la Ville a reçu 24 réclamations différentes seulement pour les résidences touchées dans le secteur Saint-Louis-de-France. Elle s'attend à en recevoir d'autres d'ici les prochains jours, étant donné que les citoyens ont 15 jours après le sinistre pour faire parvenir les réclamations.

Au départ, une pompe temporaire était installée à l'intersection de la rue Caron et du rang Saint-Alexis. Depuis, une autre pompe temporaire a été installée mardi après-midi près du poste de pompage Goulet, et il n'est pas impossible qu'une troisième pompe puisse aussi être installée à un autre endroit dans les prochains jours.