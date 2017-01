Une gare, deux emplacements

Du côté de la Société de développement commercial toutefois, le débat ne devrait même pas se tenir, car il apparaît logique que la gare a sa place au centre-ville, d'autant plus qu'une gare y est déjà construite et serait tout à fait prête à recevoir un tel projet.

«Nous venons d'investir des millions pour développer le tourisme d'affaires au centre-ville, avec entre autres le centre des congrès de l'hôtel Delta. Et financièrement, c'est aussi l'option la plus intelligente et logique, car la gare existe déjà et ne nécessite que quelques petites rénovations. Il y a une facilité d'accès, c'est près de l'autoroute et ça revitaliserait grandement le secteur et en plus c'est un bâtiment historique», croit le président de la SDC, Patrick Dupuis.

Le directeur général de l'organisme, Mathieu Lahaye, rappelle quant à lui que partout dans le monde, les gares ferroviaires se retrouvent toujours dans les centres-villes.

«Allez regarder partout en Europe, et même ici en Amérique du Nord. Un train, ça circule de centre-ville à centre-ville. Quant à la question du stationnement, il y a plusieurs options qui peuvent être envisagées dans ce secteur pour en aménager. Nous sommes déjà un pôle commercial important et il faut mettre en valeur ce que l'on a», ajoute Mathieu Lahaye.