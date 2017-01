Élections municipales: un premier opposant à Yves Lévesque se manifeste

Marie-Josée Montminy

Le Nouvelliste Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) Un premier candidat s'est officiellement manifesté pour affronter le maire actuel de Trois-Rivières Yves Lévesque lors de la prochaine élection municipale. Adis Simidzija, 28 ans, est arrivé à Trois-Rivières en 1998 comme réfugié de Bosnie-Herzégovine, et s'est fait connaître plus récemment en publiant le livre Confession d'un enfant du 21e siècle et en fondant l'organisme sans but lucratif Des livres et des réfugiés.