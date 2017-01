Élections municipales: Robert Martin en réflexion

M. Martin, qui a pris sa retraite du journalisme en 2014, dit en être encore à mesurer ses appuis, même si sa réflexion semble très avancée. «Je l'envisage très sérieusement. J'y avais même pensé en 2013, mais ce n'était pas un bon moment professionnellement. Depuis un an, j'ai repris ma réflexion où je l'avais laissée à l'époque. J'aime cette ville, et j'aimerais faire ma part pour son développement», mentionne-t-il.

Depuis sa retraite du monde journalistique, M. Martin a cumulé les implications, et a même fait une courte incursion dans le monde politique, mais tient à préciser qu'il ne défend aucune couleur. D'ailleurs, il dit que le travail de l'actuel conseiller du district, Pierre-Luc Fortin, n'a rien à voir dans sa réflexion.

«Je ne vais pas là parce que je suis insatisfait, ce n'est pas mon but. J'ai des idées, j'ai de la volonté pour la ville et j'ai envie de me présenter moi aussi. Et maintenant que je suis à la retraite, je pourrais me consacrer à temps plein à ce rôle», précise-t-il

Bien connu dans la région, RobertMartin a aussi été intronisé au Temple de la renommée des amis du Grand Prix de Trois-Rivières, l'été dernier. S'il choisit de se présenter, M. Martin entend s'attaquer à la question du trafic dans son secteur, spécialement sur les artères aux bords de l'autoroute 40, de même qu'à la mise en valeur du ruisseau Ogden, qu'il estime être un joyau pour le district.

M. Martin se donne jusqu'au printemps pour poursuivre sa réflexion et mesurer ses appuis.