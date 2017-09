Le Père Sarrasin n'est plus

M. Baribeau est décédé mercredi, à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie à la résidence Avellin-Dalcourt où il habitait depuis six ans. Il allait avoir 80 ans en janvier.

La Ville de Louiseville et son Festival auront bénéficié de son grand dynamisme pendant une trentaine d'années. Vêtu de sa chemise à carreaux, de ses pantalons bruns retenus par des bretelles garnies des médaillons des meunières, arborant un nez rouge distinctif, le Père Sarrasin fut un ambassadeur coloré et apprécié de son organisation et de sa communauté.

Plus qu'un personnage amusant, Jules Baribeau a en effet contribué largement au développement du Festival qu'il faisait sien.

«Il est allé une douzaine de fois en Belgique», raconte sa fille, Chantal et les Belges sont souvent venus à Louiseville à leur tour.

C'est que le Père Sarrasin était fasciné par les confréries belges dont le mandat était de mettre en valeur les divers produits gastronomiques de leur terroir, notamment leurs célèbres macarons.

Jules Baribeau a donc su importer cette idée en lançant la Confrérie des sarrasins, à Louiseville, un groupe qui existe toujours après plus d'une décennie, l'objectif étant de promouvoir le sarrasin et son Festival. On a vu naître, par la suite, d'autres confréries pour promouvoir les Bières de la Nouvelle-France de Saint-Paulin et les cerises de Maskinongé.

L'homme aura même laissé sa marque en Belgique puisqu'on y trouve maintenant, à Silenrieux, le restaurant-brasserie L'Père Sarrasin. Chantal Baribeau a eu l'occasion de montrer la page Facebook de cette entreprise à son père avant son décès, ce qui lui avait bien fait plaisir, dit-elle.

Cette dernière rappelle qu'il y a quatre ans, sa mère était décédée, elle aussi, à la veille du Festival de la galette qui commence ce week-end. «C'est comme s'il avait attendu ça», souligne-t-elle, songeuse.

Jules Baribeau laisse dans le deuil, outre sa fille Chantal, son fils Stéphane et deux petits-enfants.

La date des funérailles n'a pas été choisie encore. Mme Baribeau explique qu'elles ne se tiendront pas durant le Festival parce qu'il y a beaucoup trop de gens et peu de places de stationnement.

Jules Baribeau a été policier à Louiseville entre les années 1960 et 1980.

Il avait contribué au démarrage du Festival de la galette, dans les années 1980, notamment avec Madeleine Bélanger et Roland Bellemare. Assez rapidement, le personnage du Père Sarrasin s'est imposé. «Au début, il se collait une barbe», raconte sa fille. La barbe est finalement devenue partie prenante de sa personne de tous les jours et le Père Sarrasin est devenu assez important pour son milieu pour avoir droit à une statue de son vivant.

Le Festival de la galette, dont les balbutiements avaient commencé par le Souper des gueux, est un événement annuel qui a rassemblé assez rapidement toute la communauté.