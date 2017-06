Mairie de Sainte-Angèle-de-Prémont: Barbara Paillé sur les rangs

Mme Paillé demande un quatrième mandat à ses concitoyens, car plusieurs projets sont toujours sur la table du conseil de Sainte-Angèle.

«On s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années au niveau des infrastructures et aussi au niveau des finances. Mais je veux continuer à développer de nouveaux projets, qui seront de nature plus économique. Il y a aussi de nouvelles responsabilités qui s'en viennent pour les municipalités avec le projet de loi 122. Et il faut travailler pour préserver nos acquis.»

Mme Paillé a été élue mairesse de Sainte-Angèle-de-Prémont en 2005 en défaisant le maire sortant Pierre-Paul Baril par une courte majorité de trois voix. Le scénario s'est répété en 2009, encore contre M. Baril. Elle a été réélue sans opposition en 2013.