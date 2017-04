Hockey mineur et patinage artistique: une aide de 175 $ demandée

La séance de mercredi du conseil des maires de la MRC de Maskinongé devait être l'occasion de discuter avec les maires de l'importance de soutenir financièrement les jeunes sportifs qui utilisent l'aréna de Louiseville pour le hockey et le patinage artistique. Le rendez-vous a toutefois été devancé de quelques jours, une formule qui a plu à la direction du hockey mineur et à la MRC pour le ton des discussions et la clarté des informations échangées.

Mike Touzin et Richard Noël, président et vice-président de l'Association du hockey mineur de Louiseville, ont été invités à participer au caucus des maires tenu jeudi dernier. Les deux dirigeants ont pu exposer la nature des frais d'inscription, incluant les coûts demandés par la Ville de Louiseville pour couvrir les heures de location de la glace de l'aréna et la variation dans le nombre de sportifs n'habitant pas Louiseville.

Ces frais seront de plus de 600 $ pour les hockeyeurs provenant de l'extérieur de Louiseville en 2017-2018, alors que la facture sera de 404 $ pour une débutante ou un débutant en patinage artistique.

«On a demandé un projet de deux ans pour aider les deux organisations (le club de patinage artistique n'a pas participé à cette rencontre), précise Mike Touzin. On a besoin de respirer à très court terme. Si personne n'aide, des gens de l'extérieur ne reviendront probablement pas l'an prochain.»

M. Touzin s'est basé sur le montant offert actuellement par la Municipalité de Yamachiche pour demander une aide de 175 $. Selon lui, les maires ont fait preuve d'une belle réception.

«On a fait part de nos besoins et des besoins du patinage artistique. Des maires sont ouverts à l'idée. On a été agréablement surpris! Peut-être que les gens se rendent compte que ça devient dispendieux. Et les échanges se sont déroulés dans un contexte très cordial.»

Robert Lalonde a aussi apprécié l'allure de la rencontre. Les maires ont pu poser des questions précises sur les frais d'inscription demandés aux gens de Louiseville comparativement aux frais payés par les habitants des municipalités voisines. Maintenant, la responsabilité de décider si un appui financier sera accordé revient à chacune des municipalités.

«Des maires ont répondu que s'ils investissent dans le hockey mineur, ils devront le faire pour un enfant qui fait du ski ou du taekwondo. Ça ouvrirait une porte très large. L'aide de 175 $ pourrait être faisable. La question n'est pas le montant, mais bien le principe.»

En tant que maire de Saint-Léon-le-Grand, M. Lalonde va ramener le sujet sur la table du conseil. Mais il croit que la situation doit être regardée dans son ensemble, incluant les frais exigés par la Ville de Louiseville pour la location de la glace pour les jeunes sportifs et les frais demandés au club senior le Bellemare.

«Il faut aussi regarder si Louiseville est capable de baisser le coût de location. Ça ne veut pas dire que Louiseville fait mal son travail, mais a-t-on toutes les informations pour prendre une décision? Il faut commencer à planifier et aller plus loin qu'une solution pour deux ans», estime M. Lalonde, qui croit que l'avenue d'une régie de l'aréna devrait être considérée.