Saint-Étienne et Sainte-Ursule profitent des joies de l'hiver

Les citoyens de Saint-Étienne-des-Grès et de Sainte-Ursule auront l'occasion de profiter des joies de l'hiver en fin de semaine avec la présentation de deux carnavals.

Le carnaval Optimiste de Saint-Étienne a lieu du vendredi 3 février au dimanche 5 février au parc des Grès. La fête débute vendredi à 18 h avec une activité porte ouverte du nouveau bâtiment de ce parc. Son inauguration suivra à 18 h 30, au même moment que l'ouverture du carnaval Optimiste. Des feux d'artifice sont au programme dès 19 h et la Randonnée du maire commencera à 19 h 15, soit une marche aux flambeaux dans le sentier pédestre.

Du soccer bulle, une exposition de structures sur neige et une soirée disco (au centre communautaire) sont au nombre des activités présentées samedi. Dimanche, les participants pourront notamment s'amuser dans les jeux gonflables, jouer au baseball sur neige et faire des balades en carriole. Deux patinoires pour le hockey, un rond de glace et une glissade seront aussi accessibles durant le carnaval.

Du côté de Sainte-Ursule, le Fest-Hiver sera présenté le samedi 4 février. De nombreuses activités familiales sont à l'horaire de la journée. Glissade, raquette, ski de fond, jeux d'adresse sur la patinoire et matchs de hockey à pied sont prévues.

Un tournoi de cartes et des tours de calèche seront aussi offerts. Les enfants sont invités à venir s'amuser avec des cerf-volants.

Toutes ces activités ont lieu au centre communautaire et au terrain des loisirs.