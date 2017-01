La sortie de Denis Mckinnon fait réagir à Saint-Justin

Martin Lafrenière

Le Nouvelliste (Saint-Justin) La sortie publique de Denis McKinnon fait vivement réagir des conseillers de Saint-Justin qui estiment que l'ancien maire devrait se garder une petite gêne avant de faire la leçon au conseil actuel.

«Denis McKinnon a manqué une belle occasion de fermer sa boîte. Une partie du trouble qu'on connaît actuellement, c'est lui qui l'a causé en embauchant Caroline Gagnon comme directrice générale. On a appris qu'en entrevue pour le poste, Caroline a confirmé que les chiffres, ce n'était pas son fort. Mais il voulait absolument l'avoir. On voit ce que ça donne aujourd'hui: on fait rentrer la Commission municipale du Québec pour vérifier nos chiffres. On ne trouve pas ça drôle», commente le conseiller Robert Francoeur. Johanne Pâquet renchérit sur les propos de son collègue de la table du conseil. «Elle n'avait aucune expérience dans le domaine municipal! Quand M. McKinnon était là, il aurait pu choisir les bonnes personnes. Il a manqué à son rôle de maire. Si on a des problèmes aujourd'hui, c'est un peu à cause de lui.»

Michel C. Cousineau pense à la mairie

La tempête qui secoue le conseil de Saint-Justin depuis trois ans n'empêche pas Michel C. Cousineau de réfléchir à être de nouveau candidat à la mairie, à l'élection de novembre 2017. M. Cousineau a été l'adversaire de Jean-Claude Gauthier à l'élection de 2013. Depuis ce temps, le torchon brûle entre les deux hommes au point où M. Cousineau a déposé une plainte en déontologie contre le maire de Saint-Justin à la Commission municipale du Québec. Malgré le contexte actuel, M. Cousineau semble encore très attiré par cette fonction. «J'y pense beaucoup. C'est plus oui que non actuellement. Ça m'intéresse encore. Mais je m'en vais dans quelle sorte de guêpier? La politique, ce n'est pas facile, mais ça m'intéresse, car il y a moyen de faire quelque chose à Saint-Justin.» M. Cousineau a été le directeur général de la Municipalité de 2009 à 2012. Selon lui, la Municipalité se portait très bien au moment de son départ. «On était en santé financièrement. Les employés, ça allait bien. Mais depuis que je suis parti, ça périclite. On est au fond du baril. Je trouve malheureux de vivre dans une municipalité mal gérée. Je pourrais rétablir la situation en quelques mois. Si les gens veulent, on peut se mettre ensemble et sortir de notre marasme.» Avec son expérience comme directeur général municipal et son bagage en tant que gestionnaire dans le secteur privé, Michel C. Cousineau croit qu'il a les atouts nécessaires pour occuper la mairie. «Ça prend un plan d'action pour que Saint-Justin revive un peu. Il y a des choses à faire. Il faut rebâtir. On a des employés municipaux qui connaissent leur travail, il y a moyen de faire quelque chose. Si je rentre (à la mairie), il y aura de l'intégrité et de la transparence. Les gens auront des réponses, contrairement avec le maire actuel», dit celui qui annoncera sa décision d'ici quelques mois. M. Cousineau a aussi pris connaissance des critiques adressées par Denis McKinnon sur la situation actuelle au conseil. L'ancien directeur général croit que M. McKinnon a sa part de responsabilités. «Il a poussé M. Gauthier à se présenter. Quand est venu le temps d'engager la nouvelle directrice générale, je n'ai rien eu à dire et il a imposé son choix au conseil. Il voulait du sang neuf. Il a engagé Mme Gagnon (Caroline, qui a quitté ses fonctions en octobre 2016). Depuis ce temps-là, on a des problèmes à Saint-Justin. M. McKinnon a un héritage qui le poursuit.»

