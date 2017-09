Le maire de La Bostonnais se présente à La Tuque

«Je veux montrer mon leadership, mon intégrité et ma transparence. Je sens que la population a besoin de changement. Il est temps de remettre La Tuque sur la carte avec plus d'ouverture et plus de jovialité. Ma campagne sera marquée par mon positivisme», a lancé le candidat.

Pierre-David Tremblay se présente comme celui qui incarne le renouveau. Il souhaite mettre l'accent sur le travail d'équipe et l'unité au sein de la grande agglomération de La Tuque.

«Il faut absolument travailler ensemble, et ce n'est pas ce que j'ai vu dans la dernière année. [...] On a un très grand territoire. Ça peut être un désavantage quand on ne travaille pas ensemble...», a-t-il lancé.

Il tient également un discours d'ouverture et de transparence axé sur l'intérêt collectif. Le retraité du milieu policier insiste sur le besoin de changement de la population.

«Je veux unifier les forces à travers le renouveau. Je pense qu'à l'intérieur de mon expertise, de ma connaissance, de mes compétences, du fait que je suis excessivement engagé, je peux avoir une équipe qui va me ressembler. Une équipe qui va faire avancer La Tuque dans le prochain quatre ans. Autour ça se développe et actuellement j'ai l'impression que ça passe à côté de nous», a-t-il affirmé.

La participation citoyenne, les finances de la Ville et le développement économique seront également au coeur de sa campagne électorale, notamment, le tourisme, les usines transformation, la téléphonie cellulaire et le manque de main-d'oeuvre.

«On a des problèmes de main-d'oeuvre, de rétention et de rayonnement aussi. L'administration en place est usée», a-t-il lancé.

«On a une qualité de vie exceptionnelle. Il faut aller chercher les jeunes familles. Il faut parler positivement du milieu pour ça, et ce n'est pas le cas actuellement», a ajouté M. Tremblay.

Ce dernier martèle également qu'il faut s'occuper des services aux citoyens.

«Il faut se donner une vision en respectant la capacité de payer. [...] Il faut voir si on a la capacité de payer, mais aussi si on fait les bons choix. Il y a encore de la place à dégraisser la machine d'après moi. Il faut améliorer les services. Les dépenses doivent aussi être connues et expliquées. Pour ça, il faut de la transparence», note le candidat.

Il s'est également prononcé sur le projet de balisage de la rivière Saint-Maurice.

«Oui, c'est un beau projet, mais à l'heure actuelle on manque d'argent pour compléter le budget. Est-ce qu'on doit prioriser le balisage de la rivière ou les projets où l'on se préoccupe davantage des citoyens? Le choix n'est pas difficile à faire. Je pense qu'on doit aller vers la préoccupation citoyenne», a-t-il lancé.

Pierre-David Tremblay prévoit déposer son bulletin de candidature officielle le 3 octobre prochain, après la réunion du conseil de ville de La Bostonnais.

«Je suis toujours maire de La Bostonnais, mais j'ai confié les dossiers à quelqu'un. Je vais démissionner lundi», a-t-il fait savoir.

Pierre-David Tremblay souhaite qu'il y ait un débat avec les autres candidats à la mairie. D'ailleurs, un autre candidat à la mairie va faire connaître ses intentions lors d'une conférence de presse, jeudi.

Michel Pronovost a déjà lancé sa campagne en début de semaine.