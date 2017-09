Tous les vélos communautaires d'un organisme de La Tuque ont été volés

Dans le cadre de ce projet, cinq vélos avaient été mis à la disposition de la population au parc des Générations afin de favoriser l'accès à un transport aux personnes qui en ont besoin. Le CJE comptait sur la collaboration de la population afin de préserver ces vélos.Malheureusement, ils ont tous disparu.

«Comme l'équipe du CJE souhaite réellement que ce projet puisse être profitable à un maximum de personnes, il a été convenu de revoir les règles de fonctionnement», ont fait savoir les dirigeants du CJE.

Six vélos d'adulte et trois vélos d'enfant sont disponibles au parc des Générations depuis le 25 septembre, et ce, jusqu'à la fin octobre, du lundi au vendredi, de 8 h à midi et de 13 h à 17 h.

Pour pouvoir les utiliser, les usagers devront se présenter au bureau du CJE sur la rue Saint-Antoine pour obtenir la clé du cadenas, prendre connaissance des règlements et signer le registre d'emprunt. L'usager devra obligatoirement laisser une pièce d'identité en garantie ou encore donner un dépôt en argent de 10 $ qui lui sera remis au retour du vélo.

Le CJE avait la volonté de fonctionner autrement, mais «l'expérience nous a démontré qu'il est impossible de laisser un libre accès à des vélos au centre-ville».

La collaboration de la population est demandée afin de préserver les vélos. Le CJE souhaite également retrouver les vélos disparus.

«Si vous retrouvez un vélo qui a été abandonné ou brisé, nous vous demandons de nous contacter au 819-523-9274 ou encore, de nous laisser un message sur la boîte vocale ou la page Facebook du CJE.»