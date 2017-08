Route 155: vers une annonce pour la téléphonie cellulaire

Ottawa et Québec annonceront les premiers projets retenus dans le cadre des programmes Brancher pour innover du gouvernement du Canada et Québec branché du gouvernement du Québec. Ces programmes appuient des projets qui aident à offrir aux Canadiens des collectivités rurales et éloignées un accès à Internet haute vitesse.

Solution Ambra, la compagnie privée derrière le projet caressé par la Haute-Mauricie, avait souligné lors de son dernier passage à La Tuque qu'il fallait absolument de l'argent des gouvernements pour aller de l'avant. Les dirigeants avaient fait savoir, entre autres, qu'un projet avait été déposé au programme Brancher pour innover.

Les municipalités de la Haute-Mauricie réclament haut et fort une couverture cellulaire sur la route 155 et des services internet haute-vitesse depuis déjà plusieurs années. On martèle que c'est une question évidente de sécurité et de développement économique.

Le maire de La Bostonnais, Pierre-David Tremblay, avait rencontré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors de son dernier passage au Lac-Saint-Jean à ce sujet. Il avait pu faire valoir l'importance du dossier avec l'homme d'affaires de Roberval Dany Morin, le fondateur du comité Le cellulaire partout pour tous.