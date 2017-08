Couverture cellulaire sur la route 155: les gouvernements répondent à l'appel

(La Tuque) «Enfin! La Tuque sort de sa noirceur.» Le maire de La Tuque, Normand Beaudoin, était tout sourire, jeudi, alors que Québec et Ottawa ont annoncé qu'ils investiraient une somme totale de 26 millions de dollars dans deux projets d'infrastructure de télécommunication qui permettront le branchement à Internet haute vitesse et l'augmentation de la couverture cellulaire sur la route 155.

Plus de 26 millions ont été annoncés pour deux projets de Solutions Ambra. Sur la photo: le maire de La Tuque, Normnd Beaudoin, la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Julie Boulet, le président de Solutions Ambra, Éric L'Heureux et le ministre du Commerce international et député de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne.

«C'est un véritable aboutissement. Ça fait sept ans qu'on travaille sur ce dossier, et on a eu beaucoup de déceptions au fils du temps. Enfin, on va être au même niveau que beaucoup d'autres municipalités. Ça va aussi être bon pour l'économie locale. Il a fallu sept ans, mais ç'a valu la peine», a lancé d'entrée de jeu le maire de La Tuque, Normand Beaudoin.

Le gouvernement du Québec a attribué, par l'entremise du programme Québec branché, un soutien financier de 13 millions $ à l'entreprise Solutions Ambra pour la réalisation de deux projets d'infrastructure de télécommunication qui permettront le branchement à Internet à haut débit en Haute-Mauricie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Près de 13 millions de dollars ont également été versés par le gouvernement du Canada, par l'entremise de Brancher pour innover, un programme fédéral qui vise à ce que les collectivités moins bien desservies aient un accès Internet d'une vitesse de cinq mégabits par seconde ou plus.

«Les deux projets annoncés aujourd'hui permettront aux communautés de Lac-Édouard, La Bostonnais, Hervey-Jonction, Saint-Joseph-de-Mékinac, Lac-à-Beauce, Lac-Chat, Parent, Wemotaci, Lac-Bouchette et La Tuque de profiter de services Internet plus rapides. Cet investissement rendra la connexion à Internet plus fiable pour nos communautés», a lancé le ministre du Commerce international et député de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne.

«Les gens ont été patients, ça fait longtemps qu'ils veulent ça. Il y a maintenant une panoplie d'opportunités, télétravail, télémédecine, télééducation... On se donne les moyens de réussir aujourd'hui. Évidemment, ça va nous permettre de faire du développement économique, touristique, immobilier...», a-t-il ajouté.

La nouvelle infrastructure pourra également être utilisée par des fournisseurs de services mobiles pour offrir le service de téléphonie cellulaire le long de la route 155.

«Il y a trois tours qui sont à proximité de la route 155. Ça va permettre d'avoir accès à la téléphonie cellulaire sur 52 kilomètres entre le secteur de Saint-Joseph-de-Mékinac jusqu'à Lac-Édouard. Il y a seulement un tronçon de 10 kilomètres à Mattawin où il n'y aura pas de dessertes [...] C'est une excellente nouvelle et un grand pas dans la bonne direction dans ce dossier qui est attendu depuis longtemps. On répond à un impératif de sécurité qui est indéniable», a noté la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Julie Boulet.

Les autres maires de la Haute-Mauricie se réjouissaient également de l'annonce des deux gouvernements, notamment le maire de La Bostonnais, Pierre-David Tremblay, qui dénonce la situation depuis un bon moment.

«C'est une bonne nouvelle. On a travaillé fort dans les derniers mois. [...] Ce que je voulais entendre surtout, c'était la question d'investissement. On ne sera plus considérés comme des citoyens de deuxième niveau et enfin il va y avoir une certaine sécurité, une qualité de vie et du bien-être aussi pour la population. C'est évidemment aussi une bonne nouvelle pour les usagers de la route», a-t-il commenté.

«J'ai envie de crier victoire. Ç'a été une longue bataille. On a eu de fausses joies, mais on ne s'est pas découragé. On a retroussé nos manches, on a remis le projet en marche et aujourd'hui, c'est la récolte», a lancé pour sa part le maire de Lac-Édouard, Larry Bernier.

La première phase du projet sera la construction d'un nouveau câble de fibre optique entre Hervey-Jonction et Chambord en passant par La Tuque. Il y aura également un tronçon qui ira jusqu'à Parent.

«Ça va augmenter la fiabilité du service de télécommunication et cette nouvelle fibre optique va permettre d'alimenter les nouvelles tours de télécommunications qui vont être construites sur le territoire. On parle de sept tours qui vont être construites principalement dans les municipalités qui avaient seulement un service satellitaire», a expliqué Éric L'Heureux, président de Solutions Ambra.

«C'est un des gros projets qu'on réalise. On est fiers parce qu'il va y avoir beaucoup de retombées économiques régionales. On va engager des gens pour construire ces tours-là et il y a beaucoup d'argent qui va rester en Mauricie», a-t-il ajouté.

L'ingénierie devrait débuter cet hiver pour un début de construction de fibre optique à l'été 2018. Les services cellulaires pourraient arriver quant à eux en 2019.

«On a fait tout notre possible pour tout mettre en place rapidement», a conclu M. L'Heureux.