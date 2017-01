Les Plaisirs d'hiver de retour à La Tuque

Plusieurs activités ont été organisées pour toute la famille. En plus des jeux et des défis, il y aura du patinage libre, de la glissade et de la musique.

Des boissons chaudes et des beignets atikamekws seront également offerts. En nouveauté cette année, les enfants pourront essayer la trottinette des neiges. Toutes les activités sont gratuites.

Les citoyens sont aussi invités à apporter leurs raquettes pour profiter des sentiers du parc des Chutes. Pour ceux qui n'ont pas de raquettes, il sera possible d'en emprunter au bâtiment d'accueil du parc des Chutes. Normalement, il y a un coût de location pour ce service, mais exceptionnellement ce sera gratuit.

Le centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT) offrira le service de navette gratuit à partir du centre-ville de La Tuque. Pour bénéficier de ce service, il faut réserver au CAALT.

Cette activité est une initiative du CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec, du RLS Haut-Saint-Maurice, de La Tuque en forme et en santé, du Centre d'amitié autochtone et de Ville de La Tuque.