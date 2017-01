Courses du Haut Saint-Maurice: une deuxième édition en automne

De petits ajustements, des nouveautés et surtout le changement de date, marqueront cette deuxième édition.

«On a retardé l'événement de presque un mois pour tenter de rejoindre un peu plus de gens, des jeunes particulièrement. [...] L'événement a aussi été condensé», a commenté d'entrée de jeu le président de l'événement, Jacky Pilote.

Les courses qui se dérouleront sur route sont le demi-marathon (21,1km), le 10 km, le 5 km et le

5 km marche. Quant à celles qui se dérouleront sur sentiers, les coureurs pourront choisir entre le 24 km, le 12 km, le 5 km et le canitrail 4 km. Cette épreuve, qui remplace la canicross, fait d'ailleurs partie des nouveautés avec l'ajout du 24 kilomètres.

«Le canitrail, c'est une personne à la fois. Les gens vont savoir à quoi s'attendre [...] Évidemment, il faut l'équipement approprié c'est-à-dire le harnais pour le chien et pour le coureur. Il faut avoir l'équipement pour s'inscrire. On espère avoir plus de gens cette année», a commenté Josée Lavoie, responsable du canitrail.

Le 2 km pour les enfants sera également au programme de la journée. L'événement est sanctionné par la Fédération québécoise d'athlétisme.

«On veut faire bouger tous les gens de La Tuque», a lancé Chantal Guay, membre du comité organisateur.

Pour tous les renseignements concernant l'événement ou pour s'y inscrire, la population peut consulter le site internet à l'adresse suivante: www.courseshautstmaurice.com. D'ailleurs, on promet que le processus d'inscription sera beaucoup plus facile.

«C'était compliqué l'année passée, j'ai l'impression qu'on a perdu quelques coureurs. La situation a été corrigée», a commenté Jacky Pilote.

Une autre nouveauté pour 2017, les tarifs ont été revus à la baisse. Le comité organisateur mise sur des tarifs «particulièrement avantageux» jusqu'au 31 mars prochain pour attirer le plus de participants possible. Les prix seront augmentés progressivement.

«Un rabais de 20 % est aussi offert aux familles de quatre personnes ou plus demeurant à la même adresse», a mentionné le président de l'événement.

Les coureurs qui n'auront pas complété leur inscription avant le 11 octobre pourront s'inscrire sur place le matin même de la course, contrairement à l'an dernier.

D'ici là, l'organisation va mettre en branle son opération séduction un peu partout dans la région et dans la province.

«C'est excitant et ça permet de courir ou marcher sur des parcours où les paysages sont enchanteurs dans la très belle Ville de La Tuque.»