Joie et épouvante à Sainte-Anne

Le 28 octobre, la Corporation du 350e organisera, en effet, une soirée d'épouvante pour l'Halloween pour tous, mais déconseillée aux jeunes enfants tandis que le 25 novembre, les dernières heures du 350e seront comblées par un spectacle de deux heures avec Mario Pelchat, Paul Daraîche, les 2Frères et Valérie Carpentier.

Le spectacle est offert par Cogeco Média qui en assume les frais. Plus de 1000 billets sont présentement en vente et les profits seront entièrement divisés en trois. Une première partie sera remise à la Fondation du Foyer La Pérade, la seconde à l'église de Sainte-Anne et le troisième tiers sera versé aux festivités du 350e.

Le spectacle qui sera livré sera unique en son genre puisque les artistes chanteront les oeuvres des autres artistes présents sur la scène.

«Ça va clore les fêtes de manière vraiment magistrale», assure la mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Diane Aubut. «On veut une église bondée», insiste-t-elle.

C'est en effet dans ce joyau de la municipalité que se tiendra la conclusion de cette grande année qui aura généré pas moins de 2000 heures de bénévolat. «À ce nombre s'ajoutent également toutes les heures effectuées par les organismes locaux et leurs membres qui ont, eux aussi, organisé des événements. Sans ces gens de coeur, rien de tout ça n'aurait été possible», a souligné la mairesse.

Notons que le 350e a permis de présenter neuf événements organisés par la Corporation tandis que 15 autres ont été mis sur pied par les divers organismes oeuvrant sur le territoire de la municipalité. La secrétaire de la Corporation, Maryse Bellemare, annonce que les fêtes champêtres qui ont connu beaucoup de succès, cet été, seront de retour en 2018, à la demande générale.

Les billets pour le spectacle de clôture sont au coût de 20 $. On peut les obtenir auprès de 35 endroits ou personnes à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Un rassemblement au bord de la rivière Sainte-Anne pour un feu d'artifice est prévu 30 minutes après la fin du spectacle.

En attendant cette clôture en grande pompe, la Corporation tiendra, pour l'Halloween, le Bal en blanc des morts vivants au centre récréatif Jean-Guy-Houle. L'activité s'adresse aux 14 ans et plus et comporte un service de bar et un concours de déguisement. Le tout se déroulera le 28 octobre, de 19 h à 21 h et se poursuivra avec une soirée «électro club» pour les 14 ans et plus jusqu'à une heure indéfinie. L'entrée est gratuite.

D'ici la fin, d'autres activités sont à prévoir. Le 21 octobre, le Club Optimiste organise en effet un événement qui portera sur le livre du 325e et des 25 autres années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui.

La Société d'histoire tiendra également son assemblée générale annuelle, le 22 octobre et présentera le conférencier René Beaudoin, historien, à 13 h 30.