350e anniversaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade: «On a relevé le défi»

(Sainte-Anne-de-la-Pérade) Le soir du 31 décembre, plus de 500 personnes se sont déplacées à l'aréna Le Prix du Gros pour célébrer le début de la nouvelle année, mais aussi pour donner le coup d'envoi aux festivités du 350e anniversaire de Saint-Anne-de-la-Pérade. L'événement, qui a connu un vif succès, a mis la table pour toutes les autres activités qui se tiendront en 2017.

«Tout s'est merveilleusement bien déroulé. Ça s'est passé comme prévu. Ç'a été un gros ''wow'' pour les gens dans la salle. On avait peur qu'il fasse froid parce que c'était à l'aréna, mais je peux vous dire qu'il faisait chaud! Il y avait beaucoup de chaleur humaine à l'intérieur des murs», a lancé d'entrée de jeu la responsable des communications de la corporation des fêtes du 350e de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Maryse Bellemare.

Les organisateurs avaient prévu 500 places, mais ils ont quand même dû ajouter des tables pour recevoir tous les convives. Plus tard en soirée, le spectacle des Frères Lemay a fait lever le toit de l'aréna, selon Mme Bellemare.

«La salle était tellement belle que les gens ont réussi à oublier qu'ils étaient dans un aréna. [...] Les commentaires qu'on a reçus sont tous positifs», commente-t-elle.

Les organisateurs avaient également mis le paquet pour l'arrivée de la nouvelle année pour cet événement qui affichait complet. Un décompte vidéo avec des gens de toutes les générations, confettis, ballon... La soirée s'est d'ailleurs étirée jusqu'aux petites heures du matin.

«C'était de toute beauté», assure Maryse Bellemare.

«De manière générale, je pense qu'on va entendre parler encore longtemps de cette soirée-là et fort heureusement pour nous, ce sera en positif. Je pense qu'on a relevé le défi de marquer ça en grand», a-t-elle ajouté.

Les organisateurs étaient très fiers du succès de leur soirée et pensent même que ça pourrait inciter le public à participer aux prochaines activités. On souhaite voir les gens en grand nombre d'ailleurs le 11 février, date du prochain rassemblement dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la municipalité.

Les citoyens sont invités évidemment, mais Maryse Bellemare insiste pour dire que les événements sont ouverts à tous.

«Samedi, la majorité des gens présents étaient de Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais il y avait du monde de Trois-Rivières, Saint-Luc et d'un peu partout. [...] C'est pour nous, les voisins, les amis, les touristes... On est une population très ouverte, on accueille les gens chez nous chaque année. C'est donc important que ça se traduise dans nos fêtes».

Un spectacle d'Éric Masson est prévu et des feux d'artifice auront lieu sur la rivière Sainte-Anne question de terminer la saison de pêche en beauté.

«Le Festival de pêche a aussi bonifié sa journée d'activité», a mentionné Mme Bellemare.

Le comité organisateur avait réussi à garder secret le nom de ses quatre coprésidents d'honneur jusqu'au lancement des festivités, ils ont été présentés lors de la soirée de samedi. Il s'agit de Johane Soucy, Gilberte Faucher, Pierre Godin et Jean-Marc Bigué.

Les gens présents dans la salle ont également eu la chance d'entendre en primeur la chanson thème des fêtes qui a été écrite par monsieur Richard Leduc et interprétée par la chorale Allez-Chante accompagnée par Marika Sokoluk.