Une veillée du jour de l'An pas comme les autres

«On a vendu 150 billets de plus que prévu pour cette activité», se réjouit le président du comité des fêtes du 350e et ancien maire de la municipalité, Gilles Devault. L'événement affiche déjà complet.

À elle seule, cette fête coûtera quelque 40 000 $. Il faut dire que les organisateurs ne lésinent pas sur la qualité de la soirée à commencer par le buffet pour tout ce beau monde qui sera concocté par une entreprise bien péradienne, le Domaine Le Grand duc. Pour le dessert, l'organisation a commandé un gâteau géant pouvant servir une centaine de personnes ainsi que des gâteaux individuels pour servir tout le monde. Ce sont les quatre présidents d'honneur (deux hommes et deux femmes dont les noms seront dévoilés à ce moment-là) qui couperont ce gâteau aux couleurs du 350e.

Cette soirée flamboyante sera agrémentée de discours protocolaires, dont une vidéo de félicitations préenregistrée du premier ministre Philippe Couillard ainsi qu'un mot écrit du premier ministre Justin Trudeau.

C'est la seule activité payante parmi toutes celles qui se tiendront au fil de l'année 2017 dans la municipalité, indique M. Devault.

Comme tout grand anniversaire qui se respecte, le 350e de Sainte-Anne-de-la-Pérade aura sa chanson thème, une oeuvre du Péradien Richard Leboeuf, paroles et musique. «C'est très bon. Ça parle de l'histoire de Sainte-Anne», indique M. Devault. La trame sonore de L'Hymne aux Péradiens est de Michel Lafontaine. Elle a été enregistrée en studio par la formation vocale péradienne Allez Chante sous la direction de Benoît Barry, le propriétaire du Verger Barry. La soliste Marika Sokoluk chantera les couplets.

L'année du 350e se déroulera sous le thème Un fleuve, une rivière, un village, qui a été proposé par le Paul St-Arnaud. Malgré un appel à tous, personne n'avait proposé de sigle. Ce volet a donc été confié à l'entreprise GrafiK7.

Après le buffet, le mousseux de minuit et le décompte, les Frères Lemay assumeront l'animation musicale jusqu'à 2 h du matin.

L'organisation ne pourra pas préparer l'aréna très longtemps d'avance. Le plancher ne pourra être installé que le 29 décembre en après-midi. Le travail a été confié en location. Le vendredi (30 décembre), ce sera au tour de l'installation des tables et la décoration. La sonorisation est donnée à contrat, mais tout le reste sera réalisé par les employés municipaux ainsi que par des bénévoles. «On devrait être entre 12 et 15. S'il y en a qui veulent venir s'ajouter à nous, on les attend. Le démontage va se faire les 1er et 2 janvier parce que le 2, ils vont venir enlever le plancher», indique M. Devault.

La municipalité a accordé un budget de 20 000 $ pour 2015 et 20 000 $ pour 2016. Le gouvernement fédéral a accordé 30 600 $. «Les commanditaires de Sainte-Anne ont été très généreux. On a environ 25 000 $ de reçus à date», se réjouit le président.

«En biens et services, on peut ajouter 5000 $», précise-t-il.

À lui seul, le plancher coûte 8000 $ et la sonorisation 12 000 $. On comprend donc pourquoi il faut autant d'argent.

C'est d'autant plus nécessaire que l'organisation des fêtes du 350e prévoit huit activités principales au cours de l'année ainsi qu'une participation à 28 autres activités locales prévues par divers organismes en 2017.

Les réjouissances du 31 décembre commencent par une messe à 20 h. L'aréna sera ouvert à partir de ce moment, mais les festivités commencent vers 21 h.

Selon le président, la plupart des gens qui ont acheté un billet sont des Péradiens, des amis ou des parents de citoyens de Sainte-Anne.

Pour plus de détails concernant les nombreuses activités prévues en 2017, on peut consulter le site fetes350sainteannedelaperade.com. Les paroles de la chanson thème du 350e seront mises en ligne sur le site en début d'année 2017.