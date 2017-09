Budget participatif à Nicolet: dévoilement des trois projets

Parmi les six projets soumis, les trois coups de coeur de la population sont l'aménagement du quai au Port-Saint-François (24 650 $), préféré du plus grand nombre, la structure de jeux d'enfants au terrain de la chapelle du Port-Saint-François (39 300 $), qui est arrivée deuxième selon un système de pointage, et l'arbre-fontaine au Centre des arts populaires (50 000 $), qui représente le quatrième choix.

C'est que l'illumination du terrain de baseball Ghislain-Auger a beau occuper le troisième rang, son coût de 130 000 dollars a amené son rejet et ouvert la porte au projet de l'arbre-fontaine. «Représentant à lui seul l'ensemble du budget, il aurait donc nécessairement dû être choisi premier par les citoyens pour être réalisé», a expliqué la mairesse Geneviève Dubois.

Au total, ce sont 712 citoyens qui se sont prévalus de leur droit de vote dans le cadre de ce tout premier exercice du genre, ce qui donne un taux de participation d'environ 10,26 % (citoyens de 16 ans et plus admissibles à voter).

«C'était une première et nous avons eu une excellente réponse de la population. Je peux vous dire que les Nicolétaines et Nicolétains qui m'ont parlé du processus étaient très heureux de pouvoir être impliqués dans le choix des projets.

Pour respecter l'enveloppe budgétaire allouée de 130 000 $, nous avons dû prendre les choix 1, 2 et 4 faits par la population. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont fait la démarche rigoureuse pour soumettre une idée, tous ceux qui ont pris la peine de venir voter et les membres du comité impliqués dans cette grande première», a déclaré Mme Dubois.

Selon elle, il s'agit d'une démarche «certainement inspirante». «Plusieurs villes du Québec surveillaient de près notre budget participatif citoyen et nous ont interpellés pour voir comment nous avons réalisé le tout. Je crois que ça crée une belle mobilisation citoyenne. Je suis certaine que l'engouement créé cette année par les projets va inspirer plusieurs citoyens pour soumettre des idées pour l'an prochain», conclut la mairesse.