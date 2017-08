Budget participatif citoyen à Nicolet: six projets soumis au vote

Marc Rochette

Le Nouvelliste

(Nicolet) Déjà, lors de l'élection partielle de 2016, Geneviève Dubois avait lancé l'idée d'un budget participatif citoyen à Nicolet. Moins d'un an plus tard, non seulement sa promesse électorale a été réalisée, mais six projets concrets sont soumis au vote de la population par rapport à cette enveloppe de 130 000 dollars, ce qui correspond à 1 % du budget municipal.