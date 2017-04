Avis d'ébullition à Nicolet

Les citoyens touchés sont ceux qui demeurent entre les numéros civiques 1165 et 3295, et entre 1240 et 332 du rang du Petit-Saint-Esprit, en plus de tous les résidents du rang de l'Île et de la rue Alexandre-Poirier.

La Ville recommande de faire bouillir l'eau au moins une minute à gros bouillon avant de la consommer, puisque l'infiltration de micro-organismes dangereux pour la santé peut être décelée dans l'eau du robinet.