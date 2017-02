Week-end diversifié au Carnaval de Gentilly

Le Carnaval de Gentilly vivra un week-end fort diversifié avec un mélange de musique, de sport et de compétition. Et le coup d'envoi de cette fin de semaine chargée aura lieu vendredi, 3 février, à 19 h 30, à la salle Yvon-Guimond, avec la soirée Souvenirs Country, en présence du DJ Stéphane Cormier. Le tout débutera par des cours de danse.

Tant le samedi que le dimanche, de 10 h à 15 h, les gens pourront assister au Derby à l'attelage au terrain de golf de Gentilly. Lors de la première journée, la course de chevaux attelés avec obstacles sera pour la catégorie professionnelle et le lendemain, pour les amateurs. Pour le 5 février, il y aura aussi une course de ski Joering, un skieur étant traîné par des chevaux attelés, et ce, avec obstacles.

Le dimanche, la salle Yvon-Guimond se transformera en lieu de rassemblement sportif avec la diffusion du match des Canadiens dès 13 h, et de la rencontre du Super Bowl à compter de 18 h. L'admission est gratuite. Il y aura de nombreux prix de présence. Il sera possible de se ravitailler sur place.

Parce que le Carnaval de Gentilly sera terminé avant la cérémonie des Oscars du 26 février, l'organisation profitera des prochaines activités pour permettre aux citoyens de féliciter Denis Villeneuve sur bande vidéo pour ses huit nominations. Le tout sera ensuite remis à ses parents qui pourront alors transmettre les messages à leur fils.