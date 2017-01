Doublement de la 55: Lessard souhaite régler le dossier l'an prochain

M. Lessard rappelle que 16 000 véhicules circulent chaque jour sur la 55 aux abords du pont Laviolette et que ce nombre est de 8000 près de l'autoroute 20. Si la somme d'argent est importante, le projet sera facilité par le fait qu'une autoroute passe déjà dans le secteur. «Il y a des emprises, on est en territoire droit, on n'est pas dans des pentes, on a déjà un tracé», énumère le ministre.

Les agriculteurs du Québec menacent de bloquer l'accès à leurs terres aux motoneigistes en début février afin de protester contre les hausses des taxes municipales agricoles.

Laurent Lessard, qui prend temporairement le relais de Pierre Paradis aux commandes du ministère de l'Agriculture, annonce qu'il y a toujours un dialogue entre lui, le monde agricole et les représentants des fédérations de motoneigistes.

Il entend profiter du caucus de trois jours du gouvernement libéral qui a lieu la semaine prochaine pour documenter les hausses des comptes de taxes des agriculteurs tout en ayant en tête l'importance que représente la motoneige pour le secteur récréotouristique.

«Je suis pour la réforme à condition que ça ne cause pas de distorsions, de chocs tarifaires. On essaie de corriger s'il y a des écarts. Il y a une réforme, une augmentation des sommes, un élargissement de l'assiette. Mais on peut-tu éviter des montants qui font un espèce de décrochage sur l'ensemble du territoire? Si on s'assoit, on est capable de trouver des solutions.»