La levée du drapeau lance les festivités du Carnaval de Gentilly

Et comme c'est la coutume, les dignitaires ont procédé mercredi à la traditionnelle levée du drapeau pour marquer le coup d'envoi de cette partie intensive des festivités. D'ailleurs, il flottera à l'avant de l'hôtel de ville de Bécancour jusqu'à la fin de l'événement, soit à la mi-février.

Dès cette fin de semaine, la 48e édition battra son plein à nouveau. D'abord, le samedi 14 janvier, les gens pourront assister au couronnement du couple royal dès 17 h 30 à la salle Yvon-Guimond, qui débutera par un souper-spectacle.

D'ailleurs, la soirée prendra la forme d'un gala musical qui se terminera par un after party. Ensuite, le lendemain, à 10 h 30, la messe du Carnaval sera célébrée en l'église de Gentilly sous le thème Tous les Carnavals ont une histoire, célébrons la vie!

Le week-end suivant, place au Boulevard Party 2.0 à l'agora, au centre du village de Gentilly, dès le vendredi 20 janvier. Le tout sera suivi, le samedi, par un rallye automobile et le dimanche, 22 janvier, ce sera au tour du Défi radar motoneige de prendre l'affiche.

Bières acoustiques au Moulin Michel (27 janvier), bouffée d'air «nordique» au Parc régional de la rivière Gentilly (28 janvier), souvenirs country à la salle Yvon-Guimond (3 février), course de derby au Club de golf Gentilly (4 et 5 février), Super Bowl et hockey du Canadien à la salle Yvon-Guimond (5 février), tournoi hockey bottine et pêche familiale au fleuve Saint-Laurent (11 février) et Bye Bye à saveur St-Patrick à la salle Yvon-Guimond (17 février): voilà autant de rendez-vous prévus, au grand plaisir du maire Jean-Guy Dubois.