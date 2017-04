Baseball CRM fête ses 10 ans

(Trois-Rivières) Quand ils ont fondé le Centre régional d'entraînement de baseball de la Mauricie il y a dix ans, Philip Tomlinson, Yan St-Pierre et Gaétan Gagnon croyaient que les meilleurs joueurs de la région avaient assez de talent pour continuer leur carrière dans les collèges américains. Une décennie plus tard, le bilan est plus que positif, alors qu'une cinquantaine de joueurs ont tour à tour représenté le programme aux États-Unis.

Aujourd'hui, Baseball CRM mise sur des écoles de baseball, un programme Sport-études, une formation championne au midget AAA ainsi que son équipe d'espoirs en plus d'un club collégial avec les Dragons du Laflèche.

C'est sans compter un nouveau partenariat tout récent avec une institution d'enseignement du primaire. Bref, Baseball CRM touche à tous les paliers. «On gère 80 joueurs par jour en moyenne», précise l'entraîneur des Estacades midget AAA, Gaétan Gagnon.

«Le Sport-études des Estacades existait depuis 1999, mais on voulait élargir nos horizons. C'est là que l'idée d'un organisme à but non lucratif est née.»

Le résultat ne ment pas. Tomlinson, St-Pierre et Gagnon ont été, en quelque sorte, des précurseurs. «Nous étions déjà des pionniers avec le Sport-études au Québec, ce fut l'un des premiers à voir le jour, rappelle Gagnon. Mais nous voulions aller plus loin que ça en donnant la chance à nos joueurs de se faire valoir sur les scènes les plus compétitives du baseball.»

Ils ne se sont pas trompés. Après avoir défendu les honneurs des Estacades et des Dragons, des dizaines de porte-couleurs de Baseball CRM ont été recrutés par les collèges américains. Le plus connu d'entre eux demeure Raphaël Gladu. Le Trifluvien pourrait devenir, en juin, le premier joueur de l'histoire du programme à être repêché par une équipe du Baseball majeur.

Ce serait d'autant plus significatif que Gladu, un produit de la Mauricie, a cheminé dans cette structure de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Jeudi à l'Académie les Estacades, où une petite fête était organisée pour célébrer le dixième anniversaire de Baseball CRM, tous se disaient confiants que le rêve de Gladu se réalise enfin cet été.

«Il termine son stage à Louisiana Tech et plusieurs équipes ont démontré de l'intérêt par le passé, énumère Yan St-Pierre. Ce serait fantastique car c'est un gars qui a toujours favorisé l'école dans son développement. Chose certaine, on aurait une autre raison de célébrer!»

Des ambassadeurs

Baseball CRM a dévoilé, jeudi, les meilleurs athlètes de sa courte histoire. Parmi eux, on retrouvait entre autres trois entraîneurs aujourd'hui membres de la structure: Pier-Olivier Dostaler, Alexandre Janelle-Gagnon et Alexandre Béland. Comme quoi on ne quitte jamais vraiment Baseball CRM. «Nos joueurs, autant les gars que les filles, sont fiers de dire qu'ils viennent d'ici et l'avenir est tout aussi encourageant», dit St-Pierre.

En effet, les Estacades affichent un record sur le plan des pré-inscriptions en vue de la prochaine rentrée scolaire en Sport-études. Déjà 71 jeunes ont confirmé qu'ils choisissaient l'option du baseball aux Estacades.

Aucun doute, la relève ne manque pas. Qu'à cela ne tienne, il reste encore du chemin à faire, s'empresse d'ajouter Gaétan Gagnon.

«Il y a un vide en ce moment au Québec qui fait que c'est difficile pour nos juniors d'aspirer à une carrière dans le baseball indépendant, comme celui de la Ligue Can-Am par exemple. On peine à amener nos jeunes vers ce calibre et Baseball CRM travaille à rétrécir cet écart.»

Gagnon ne partage donc pas l'idée du président de la Ligue de baseball junior élite du Québec, Rodger Brulotte, qui encourage les meilleurs joueurs de la province de demeurer à la maison plutôt que de s'exiler vers le sud de la frontière. «Je comprends les intentions de Rodger, il est le président de la ligue. Mais pour leur développement et la visibilité, ils doivent jouer dans les collèges. Presque tous ceux qui ont réussi à jouer dans l'affilié ou les Majeurs sont passés par là, dont Russell Martin!»

Qui sait, le prochain Russell Martin se développera peut-être chez Baseball CRM.