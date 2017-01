Un test corsé pour amorcer l'année

Pour Gobeil-St-Amand, qui s'entraîne à temps plein au Centre national de judo à Montréal, le tournoi Élite 8 lui permettra notamment d'évaluer sa progression. «Ça fait un petit bout qu'il n'a pas eu un vrai bon test. Là, il va avoir un vrai topo», indique Noël qui croit son protégé capable de grimper sur la plus haute marche du podium.

De son côté, Justin Tremblay vivra le rendez-vous nationale Élite 8 pour la première fois de sa carrière. À sa première année dans les rangs U18, le protégé de François Noël au Seikidokan et avec le sport-études de l'Académie Les Estacades se tire mieux d'affaires qu'anticipé.

À vrai dire, Tremblay a complété l'année 2016 sur une belle lancée, notamment avec une médaille d'or à la Coupe Espoir, une médaille de bronze à l'Omnium d'Ontario et deux autres médailles de bronze à l'Omnium du Québec.

«Je m'attendais à des performances plus difficiles pour ses débuts chez les U18, mais il continue de très bien s'en tirer. On espère qu'il pourra monter sur le podium à Montréal», a mentionné l'entraîneur du Seikidokan à propos de son double médaillé de bronze au Championnat canadien ouvert U16 en 2015 et 2016.