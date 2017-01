Senior A: le Bellemare champion de la saison

Les hommes d'André Lachance ont confirmé leur titre dès leur première occasion, vendredi, en prenant facilement la mesure des Condors de Saint-Cyrille 9-3. Le Bellemare, qui mise sur la deuxième meilleure attaque du circuit et la défensive la plus efficace, a conclu le calendrier avec 15 victoires en 22 sorties.

Suivent dans l'ordre le Climatisation Cloutier de Cap-de-la-Madeleine, le Bigfoot de Saint-Léonard-d'Aston et le Wild de Windsor. Les Maroons de Waterloo complètent le top-5 dans que le Mécanarc de Donnacona, sixième, profitera aussi d'un laissez-passer pour le premier tour des séries éliminatoires, qui s'amorce vendredi.

C'est donc dire que les Loups de La Tuque, les Sportifs de Joliette, Saint-Cyrille et le Turmel de Lac-Mégantic feront les frais de cette première ronde, disputée sous la formule de séries deux de trois. Les deux gagnants rejoindront ensuite les six clubs qualifiés d'office pour le second tour éliminatoire.

Les Loups ont d'ailleurs été les grands perdants de cette fin de semaine, eux qui ont échappé la victoire face à Louiseville, samedi au Colisée Denis-Morel. En avance 2-0, les Latuquois ont laissé les visiteurs remonter la pente pour finalement s'enfuir avec un gain de 5-3, eux dont la cause était déjà entendue.

Une victoire des Loups leur aurait garanti une place parmi les six meilleures équipes de la ligue. Au lieu de cela, les protégés de Tommy Gauthier devront en découdre avec le Turmel, et ce loin de la maison.

En effet, un conflit d'horaire avec le Tournoi de hockey des Nations, qui réunit chaque année des patineurs de différentes communautés autochtones, privera les Loups de leur domicile vendredi. Ils joueront donc leur partie locale du côté de Saint-Tite. La série se poursuivra ensuite à Lac-Mégantic samedi et si un troisième match était nécessaire, il aurait lieu le lendemain après-midi, encore à Saint-Tite.