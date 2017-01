De retour dans la course!

«Quand tes meilleurs joueurs sont les plus dominants sur la glace, ça donne généralement de bons résultats», s'exclamait Vouligny, qui a distribué les fleurs à ses protégés au terme de la rencontre. «Je n'ai rien à redire sur le travail des gars sur les deux premiers trios. Devant le filet, Marco Cousineau a probablement tiré sa meilleure performance cette année. Il a donné confiance à tout le monde.»

Pendant que Cousineau se signalait avec 35 arrêts et récoltait son cinquième blanchissage en carrière avec Trois-Rivières, Nicolas Corbeil se chargeait de l'attaque avec trois buts et deux passes. Mathieu Guertin (un but, quatre passes) a aussi terminé le match avec cinq points, suivi de près par Yann Joseph (1-3) et Jonathan Bellemare (1-2).

Six joueurs du Blizzard ont obtenu deux points dans la victoire, qui permet au groupe de se rapprocher à six points des Prédateurs et du septième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Même le dur à cuire Martin Larivière a participé au festin offensif avec un but et une mention d'aide! Il a d'ailleurs tenté de compléter son truc du chapeau à la Gordie Howe en fin de partie, mais il a finalement écopé d'une pénalité pour avoir provoqué l'adversaire.

«Larry a eu la chance de se faire valoir puisque le pointage nous avantageait en troisième, souriait Vouligny. Sa passe sur le but d'Antoine Houde-Caron ressemblait à une pièce de jeu préparée par Mike Ribeiro!»

Près de 800 personnes ont assisté à la rencontre. Pour un dimanche après-midi, il s'agit de l'une des bonnes foules enregistrées au parc de l'Exposition.

Les deux équipes se retrouveront vendredi, à Laval, pour une deuxième rencontre consécutive. Vouligny s'attend à voir les Prédateurs redoubler d'ardeur devant leurs partisans. «Ce ne sera sans doute pas la même équipe», prévient l'entraîneur, qui a félicité son vis-à-vis Éric Haley au terme du duel de dimanche.

«Il n'y a eu aucun débordement malgré la grande frustration de leur côté. Ils auraient pu décider de faire des niaiseries en troisième, mais Éric a choisi de déléguer ses hommes forts aux bons moments.»