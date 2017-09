LHJMQ: place à la 49e saison

La 49e saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui s'amorce jeudi soir à Saint-John, s'annonce plus mystérieuse qu'à l'habitude.

Il y a bien quelques clubs qui sont au-dessus de la mêlée, mais pas de superpuissance annoncée qui devrait tout ravager sur son passage. Conséquence, le tiers du plateau s'imagine avec la Coupe du Président au bout des bras, signe que la parité est au rendez-vous... et qu'il est plus périlleux que jamais de se livrer aux jeux des prédictions. Allons-y quand même pour le plaisir!

1. Tigres de Victoriaville

Les Tigres préparent cette saison-là depuis plusieurs mois. Les Maxime Comtois, Pascal Laberge, James Phelan, Ivan Kosorenkov et Félix Lauzon offrent au pilote Louis Robitaille une offensive meurtrière.

Défensivement, le directeur-gérant Kevin Cloutier a bien manoeuvré pour concocter une brigade très respectable. Reste à voir ce qui va se passer entre les poteaux. Robitaille a dû répondre à des questions sur les performances de ses gardiens dès... le premier match hors-concours de l'équipe, un - douloureux - rappel de la dernière saison!

2. Cataractes de Shawinigan

Les deux ténors de l'équipe sont actuellement dans un camp professionnel. Si Samuel Girard et Brandon Gignac reviennent à Shawinigan, les Cataractes seront plus compétitifs que prévu et ils pourraient même chauffer les fesses des Tigres avec quelques acquisitions lors de la période des transactions.

N'écartons quand même pas le scénario inverse, qui est de se servir des vétérans aguerris comme Girard pour faire sauter la banque à la prochaine période de transactions. C'est le plan A du directeur-gérant Martin Mondou depuis le printemps passé.

3. Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar a fini la dernière saison en force, preuve que le plan de Martin Bernard pour faire progresser cette jeune équipe va bon train. La saison 2017-18 devrait permettre au Drakkar de faire un autre pas en avant, et se battre pour l'avantage de la glace en séries.

L'attaque est solide, les soucis de l'équipe sont devant le général de l'équipe, le vétéran gardien de 20 ans Antoine Samuel. À sa deuxième saison, Xavier Bouchard est-il prêt pour un rôle de premier plan?

4. Remparts de Québec

Les Remparts misent sur un excellent duo offensif en Matthew Boucher et Philipp Kurashev. Il n'y a pas de tel ténor en défense, mais le pilote Philippe Boucher semble apprécier la profondeur de sa ligne bleue.

Entre les poteaux, les Remparts feront confiance à Dereck Baribeau, choix de première ronde des Foreurs qui n'ont pas été très patients avec lui. Baribeau fera-t-il mentir les Foreurs? La réponse à cette question dictera le rang au classement général des Remparts.

5. Océanic de Rimouski

Attention, tornade en formation. Il y a du talent au pouce carré dans le vestiaire de Serge Beausoleil. Du jeune talent, qui a besoin d'un peu de temps pour s'épanouir, mais qui va bousculer tout sur son passage dans deux ans.

L'Océanic emprunte sensiblement le même chemin que les Cataractes en 2013. Il y a eu une première saison prometteuse, puis trois campagnes d'affilée dans le top 5 de la ligue. Tous les yeux seront évidemment tournés vers Alexis Lafrenière, premier choix au repêchage de la LHJMQ en juin dernier. Certains le comparent déjà à Vincent Lecavalier! Surveillez aussi le Russe Dmitri Zavgorodny, qui semble avoir le coffre d'outils pour étourdir les défensives ennemies.

6. Saguenéens de Chicoutimi

Il y a quelques gros canons comme les Olivier Galipeau, German Rubstov (si les Flyers choisissent de le retourner junior) et les jumeaux Klima mais l'équipe a moins de profondeur que les formations rivales.

À moins que les jeunes gardiens Zachary Bouthillier et Alexis Shank ne se transforment en mur, tout indique que les Saguenéens vont devenir vendeurs à la prochaine période de transactions et qu'ils devront ensuite se bagarrer afin de se faufiler en séries.