Les Cataractes s'inclinent 5-1 devant les Saguenéens

Vendredi au centre Gervais Auto, les Cataractes de Shawinigan ont facilement été renversés 5-1 par les Saguenéens de Chicoutimi devant un peu moins de 900 personnes certainement un peu déçu par la prestation de leurs favoris Vrai que les Saguenéens étaient débarqués en Mauricie avec tous leurs gros canons, à l'exception du capitaine Olivier Galipeau. Chez les Shawinaganais, quatre vétérans manquaient à l'appel, partis dans les camps pros. Mais les alignements n'expliquent pas tout. Après une bonne première, intense, entre les deux formations, les Saguenéens ont pris l'avance 2-0 en début de deuxième et à partir de là, ils ont dominé. Les Cataractes les ont aidés à bien paraître, avec plusieurs visites inutiles au cachot. Mais il y a aussi le fait que sans les Samuel Girard, Brandon Gignac et Vasily Glotov, ils ont été très peu menaçants offensivement. Dans le hockey junior, quand vous avez assez d'une main pour compter vos bonnes chances de marquer, vous êtes dans le pétrin! À l'autre bout de la patinoire, Mikaël Denisov a paru rouillé sur les troisième et quatrième buts qu'il a encaissés. Rien de surprenant de ce côté par contre, le Russe de 19 ans en était à une première sortie depuis le début du camp. Denisov a cédé cinq fois sur 30 tirs, alors que son vis-à-vis Alexis Shank a repoussé 24 rondelles, seul Mathieu Samson le déjouant en deuxième période.