Cataractes: reviendront-ils tous?

(Trois-Rivières) Les prochaines semaines seront déterminantes pour la saison 2017-18 des Cataractes de Shawinigan. Quatre joueurs prennent la route, au cours des prochains jours, d'un camp professionnel et leur sort va directement influencer le parcours de leur équipe junior.

Regardons d'un peu plus près chacun des dossiers.

Rien n'est jamais coulé dans le béton à cette étape-ci de la saison. Rappelez-vous l'an dernier, les Cataractes ont perdu Gabriel Gagné et Anthony Beauvillier. Le premier n'avait même pas de contrat à son arrivée au camp des recrues des Sénateurs! Le second, était encore d'âge junior à 19 ans...

Jan Drozg est le joueur le plus suceptible de revenir à Shawinigan.

Jan Drozg, 18 ans

Choix de 5e ronde en 2017 par les Penguins

Le Slovène s'apprête à vivre un premier camp professionnel. Son talent crève les yeux et pourrait le mener jusqu'au gros camp des Penguins. Mais il serait bien étonnant qu'il brûle davantage d'étapes chez les champions de la coupe Stanley! Du lot, Drozg est le seul dont le retour à Shawinigan semble programmé d'avance!

Samuel Girard, 19 ans

Choix de 2e tour en 2016

Samuel Girard est déterminé à suivre les traces d'Anthony Beauvillier et graduer plus vite que prévu dans la LNH. C'est un peu fou comme défi, mais rappelez-vous que la Tornade de Roberval en a défoncé des portes ces dernières années! On dit qu'il est tombé dans l'oeil de Peter Laviolette au dernier camp d'entraînement. S'il fallait qu'un ou deux défenseurs réguliers des Predators s'abonnent à l'infirmerie durant le camp, Girard pourrait à tout le moins amorcer la saison dans le show. Rendu là, qui sait ce qui pourrait se produire. Beauviller a confondu les sceptiques l'an dernier, hein? Girard est fait de la même étoffe de compétiteur...